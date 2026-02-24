Путин заявил о необходимости защиты прав бизнеса в условиях санкций

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин заявил о важности защиты прав российских предпринимателей и компаний в условиях жесткого санкционного давления со стороны Запада. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ.

Заявление Путина прозвучало на фоне новых масштабных санкций, которые ввели Великобритания и Австралия в годовщину конфликта на Украине. Британский пакет ограничений затронул 300 физических и юридических лиц.

Президент подчеркнул, что в создавшихся условиях государство будет оказывать необходимую поддержку отечественному бизнесу, помогая адаптироваться к новым вызовам и сохранять конкурентоспособность. «В условиях беспрецедентных внешних ограничений особенно важно обеспечить надежную защиту прав и интересов российского бизнеса, создать условия для его устойчивого развития», — отметил глава государства.

Ранее Европейский союз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года, а президент США Дональд Трамп пролонгировал американские ограничения еще на год.