 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Путин заявил о необходимости защиты прав бизнеса в условиях санкций

Сюжет
Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин заявил о важности защиты прав российских предпринимателей и компаний в условиях жесткого санкционного давления со стороны Запада. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ.

Заявление Путина прозвучало на фоне новых масштабных санкций, которые ввели Великобритания и Австралия в годовщину конфликта на Украине. Британский пакет ограничений затронул 300 физических и юридических лиц.

Президент подчеркнул, что в создавшихся условиях государство будет оказывать необходимую поддержку отечественному бизнесу, помогая адаптироваться к новым вызовам и сохранять конкурентоспособность. «В условиях беспрецедентных внешних ограничений особенно важно обеспечить надежную защиту прав и интересов российского бизнеса, создать условия для его устойчивого развития», — отметил глава государства.

Ранее Европейский союз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года, а президент США Дональд Трамп пролонгировал американские ограничения еще на год.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Стефания Барченкова
американские санкции санкции санкции против России Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Новая Зеландия анонсировала помощь Украине и санкции против России
Политика
Под британские санкции попала польская компания
Политика
Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20