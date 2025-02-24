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Война санкций ,  
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Австралия ввела самый крупный за три года пакет санкций против России

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Война санкций
Под новые ограничения попали 70 физических и 79 юридических лиц, связанных с Россией. Ранее новые санкции ввела Новая Зеландия. 23 февраля самый крупный пакет санкций за три года конфликта также анонсировала Великобритания

Австралия ввела санкции против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Это самый крупный санкционный пакет, введенный Австралией с февраля 2022 года, отмечает пресс-служба.

В правительстве добавили, что новые ограничений коснулись российских государственных служащих, а также лиц, которые, по данным австралийских властей, участвуют в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей».

Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Политика

Австралия неоднократно вводила санкции против России. Так, в мае 2024 года страна наложила ограничения против компаний, связанных с поставками Северной Кореей оружия в Россию. По данным австралийского правительства, всего страна ввела против России более 1,4 тыс. санкций.

В пятницу, 21 февраля, санкции против России также ввела Новая Зеландия. Страна установила ограничения в отношении 27 физических и 25 юридических лиц.

Власти Великобритании также анонсировали, что 24 февраля объявят о самом крупном пакете санкций против России за три года конфликта. По данным Reuters, ограничения, в частности, коснутся некоторых российских политиков, государственных служащих и бизнесменов, «имеющих доступ к высшим эшелонам власти в России».

Москва считает санкционные меры незаконными и требует их отмены — это одно из условий для начала переговоров с Украиной.

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Иван Сало
Австралия санкции Россия
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