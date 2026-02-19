 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Трамп на год продлил санкции против России

Сюжет
Война санкций
Речь идет о санкциях, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах. По мнению Трампа, угроза нацбезопасности и внешней политике США сохраняется. Москва считает западные санкции незаконными

Американский президент Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России, которые были введены в связи со специальной операцией на Украине, следует из данных Федерального реестра США.

Речь идет об ограничениях США, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине.

«Действия и политика, упомянутые в этих Указах (13660, 13661, 13662, 13685, 13849, 14065. — РБК), продолжают представлять необычайную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. <...> Я продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения», — говорится в указе.

Официально документ будет опубликован 20 февраля.

Дмитриев назвал фейком статью о проектах в обмен на снятие санкций США
Политика
Кирилл Дмитриев

Издание The Economist со ссылкой на источники ранее сообщило, что в преддверии августовского саммита в Анкоридже Совбезу России представили план с изложением, как заключить с США «величайшую сделку» в обмен на снятие санкций. По сведениям издания, лица, близкие к семье Трампа, также ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических проектах. О ком именно идет речь, издание не уточнило. Кроме того, обсуждаются возможные сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

Позднее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту информацию фейком.

В Кремле на сведения издания ответили, что сохраняют «свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США».

Материал дополняется

