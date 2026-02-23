Евросоюз на год продлил часть санкций против России

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года — постановление Совета ЕС опубликовано в журнале Евросоюза.

«Решение номер 266 от 2022 года об ограничительных мерах <...> следует продлить до 24 февраля 2027 года», — говорится в сообщении. В ЕС уточнили, что считают целесообразным «сохранять в силе все меры, введенные Союзом».

Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале Европейского союза, то есть 24 февраля 2026 года.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против восьми физических лиц — российских силовиков и сотрудников судебной и уголовно-исполнительной системы.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что представители стран Евросоюза обсудят проект новых санкций против России в понедельник, 23 февраля.

Портал Euractiv писал со ссылкой на источник среди дипломатов, что блок планирует представить 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала Россией военной операции на Украине. Каллас подтвердила это и выразила уверенность, что он будет утвержден. По ее словам, прогресс во время обсуждения проекта маловероятен.

В начале месяца глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект нового, 20-го, пакета санкций Евросоюза против России предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Ожидается, что под санкции попадут еще 43 судна, а их общее число вырастет до 640. ЕС также собирается ограничить приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота».

Санкции также могут затронуть поставки химикатов, резины и аммиака на сумму более €360 млн. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что под ограничения может попасть импорт российских металлов, таких как иридий, родий, платина и медь. Ограничения, в частности, могут затронуть компанию «Норильский никель», которая прежде не подвергалась санкционным ограничениям.