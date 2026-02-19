Путин обсудил с Лукашенко подготовку заседания Высшего госсовета
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.
Главной темой разговора стала подготовка в предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Оно должно пройти 25 февраля в Москве.
Как писало БелТА, на заседании обсудят итоги работы в рамках Договора о создании Союзного государства, а также разработают новые направления по его реализации на 2027–2029 годы. Кроме того, стороны намерены принять декрет об организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами двух стран.
Путин и Лукашенко уже проводили телефонный разговор в этом месяце — он состоялся 8 февраля. Тогда лидеры, помимо заседания Высшего госсовета, обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Как писал телеграм-канала «Пул первого», они также затронули вопросы белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле