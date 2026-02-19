 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин обсудил с Лукашенко подготовку заседания Высшего госсовета

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой разговора стала подготовка в предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Оно должно пройти 25 февраля в Москве.

Как писало БелТА, на заседании обсудят итоги работы в рамках Договора о создании Союзного государства, а также разработают новые направления по его реализации на 2027–2029 годы. Кроме того, стороны намерены принять декрет об организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами двух стран.

Лукашенко перечислил друзей Белоруссии словами «раз-два и обчелся»
Политика
Александр Лукашенко

Путин и Лукашенко уже проводили телефонный разговор в этом месяце — он состоялся 8 февраля. Тогда лидеры, помимо заседания Высшего госсовета, обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Как писал телеграм-канала «Пул первого», они также затронули вопросы белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов.

Анастасия Луценко
Владимир Путин Александр Лукашенко Кремль телефонный разговор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
