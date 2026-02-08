 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой разговора стало предстоящее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, которое запланировано на 25 февраля. Лидеры обсуждали ход подготовки к мероприятию.

«Затрагивался также ряд актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Лукашенко проверил Генштаб и Минобороны «на случай войны»
Политика
Александр Лукашенко

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Путин Александр Лукашенко телефонный разговор Белоруссия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Австрийский сноубордист объяснил раздевание до пояса после победы на ОИ Спорт, 20:31
Пятна от нефтепродуктов появились в море после крушения судна у Пхукета Общество, 20:25
Федерация сноуборда США рассказала о состоянии Вонн после падения на ОИ Спорт, 20:19
Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для подростков Политика, 20:11
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко Политика, 20:10
Норвежский конькобежец выиграл золото на дистанции 5000 м на Играх Спорт, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп назвал неудачником критиковавшего политику страны лыжника Спорт, 19:57
Зеленский сравнил число систем ПВО у Украины в начале боев и в 1990-е Политика, 19:48
Кросби будет капитаном сборной Канады по хоккею на Олимпиаде Спорт, 19:38
В Белгороде полностью восстановили газоснабжение Политика, 19:30
Российского дзюдоиста признали спортсменом года по версии IJF Спорт, 19:17
В Киеве прогремели взрывы Политика, 19:15
Богомаз сообщил о пострадавшем при атаке дронов работнике «Мираторга» Политика, 19:14