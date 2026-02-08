Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.
Главной темой разговора стало предстоящее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, которое запланировано на 25 февраля. Лидеры обсуждали ход подготовки к мероприятию.
«Затрагивался также ряд актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
