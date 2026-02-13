 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков объяснил взгляды Кремля на вступление Белоруссии в «Совет мира»

Песков: Белоруссия в «Совете мира» Трампа не будет представлять Россию
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле не видят необходимости в том, чтобы Белоруссия представляла интересы Москвы в созданном президентом США Дональдом Трампом «Совете мира», если речь действительно пойдет о секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос участия России в «Совете» по-прежнему находится в проработке МИДа, который с «партнерами и союзниками пытается разобраться в этой теме».

«В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы, потому что, если речь пойдет действительно о Газе и о палестинском урегулировании, израильско-палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить один миллиард долларов на помощь Палестине», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Израиль официально вступил в «Совет мира» по Газе
Политика
Марко Рубио и Биньямин Нетаньяху

О создании «Совета мира» — с целью урегулирования ситуации в Газе — Трамп объявил 15 января. Через несколько дней президент Владимир Путин сообщил, что Россия получила туда приглашение, МИД изучит его.

Российский лидер также заявил о готовности Москвы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов. Именно эту сумму Трамп назначил за постоянное членство в организации, писал Bloomberg.

Позднее Песков заявил, что для того, чтобы $1 млрд можно было пользоваться, США должны их разблокировать, и эти деньги должны пойти на восстановление Палестины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января подписал документ о присоединении республики к «Совету мира».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дмитрий Песков Белоруссия Совет мира Дональд Трамп Палестина сектор Газа
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Израиль официально вступил в «Совет мира» по Газе
Политика
Лукашенко отказался приехать на первое заседание «Совета мира»
Политика
Кремль не примет участие в первом заседании «Совета мира» Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу Политика, 14:10
Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России» Общество, 14:06
Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии Политика, 14:05
Что делать, если онлайн-собеседник выводит из себя: советы психолога Образование, 14:03
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе» Политика, 14:01
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве Политика, 14:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как решение ЦБ снизить ставку до 15,5% повлияет на финансы россиян Инвестиции, 13:54
Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн Общество, 13:54
Ключевую ставку понизили до 15,5%. Как это повлияет на авторынок и цены Авто, 13:53
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта Политика, 13:52
Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы Политика, 13:49