Песков объяснил взгляды Кремля на вступление Белоруссии в «Совет мира»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле не видят необходимости в том, чтобы Белоруссия представляла интересы Москвы в созданном президентом США Дональдом Трампом «Совете мира», если речь действительно пойдет о секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос участия России в «Совете» по-прежнему находится в проработке МИДа, который с «партнерами и союзниками пытается разобраться в этой теме».

«В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы, потому что, если речь пойдет действительно о Газе и о палестинском урегулировании, израильско-палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить один миллиард долларов на помощь Палестине», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

О создании «Совета мира» — с целью урегулирования ситуации в Газе — Трамп объявил 15 января. Через несколько дней президент Владимир Путин сообщил, что Россия получила туда приглашение, МИД изучит его.

Российский лидер также заявил о готовности Москвы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов. Именно эту сумму Трамп назначил за постоянное членство в организации, писал Bloomberg.

Позднее Песков заявил, что для того, чтобы $1 млрд можно было пользоваться, США должны их разблокировать, и эти деньги должны пойти на восстановление Палестины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января подписал документ о присоединении республики к «Совету мира».