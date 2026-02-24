 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество
0

Врачи назвали тяжелым состояние раненных при взрыве в Москве полицейских

Фото: Павел Селезнев / ТАСС
Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Двое полицейских, пострадавших при взрыве рядом с автомобилем ДПС у Савеловского вокзала в Москве, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах. Еще один сотрудник полиции погиб на месте.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие получили множественные ранения.

Телеграм-канал Mash пишет, что сотрудники ДПС находятся в «стабильно-тяжелом» состоянии в больнице. По информации канала, у них множественные осколочные раны ног, рук и тела.

Политика
Фото:Павел Селезнев / ТАСС

По данным МВД, около 0:05 мск 24 февраля к сотрудникам ГАИ, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел мужчина, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». Погиб полицейский, еще двое сотрудников пострадали. Подозреваемый в самоподрыве умер на месте.

Позже в МВД уточнили, что погиб старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он служил в полиции с марта 2019 года. Мужчине было 34 года, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

Video

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Савеловский вокзал ДПС состояние пострадавшие взрыв
