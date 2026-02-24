МВД: при взрыве в Москве погиб старший инспектор батальона ДПС Братущенко

МВД назвало имя погибшего при взрыве в Москве сотрудника ГАИ

При взрыве у Савеловского вокзала погиб старший инспектор отдельного батальона ДПС старший лейтенант полиции Денис Братущенко, ему было 34 года

При взрыве у Савеловского вокзала в Москве погиб старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО старший лейтенант полиции Денис Братущенко, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который получил смертельные ранения при несении службы», — написала она.

Братущенко было 34 года, он служил в столичной полиции с марта 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Семье погибшего и пострадавшим полицейским окажут всю необходимую помощь, добавила Волк.

По данным МВД, около 00:05 к сотрудникам ГАИ, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел неизвестный, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один полицейский погиб, еще двое госпитализированы. Злоумышленник скончался.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).