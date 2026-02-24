МВД назвало имя погибшего при взрыве в Москве сотрудника ГАИ
При взрыве у Савеловского вокзала в Москве погиб старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО старший лейтенант полиции Денис Братущенко, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который получил смертельные ранения при несении службы», — написала она.
Братущенко было 34 года, он служил в столичной полиции с марта 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Семье погибшего и пострадавшим полицейским окажут всю необходимую помощь, добавила Волк.
По данным МВД, около 00:05 к сотрудникам ГАИ, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел неизвестный, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один полицейский погиб, еще двое госпитализированы. Злоумышленник скончался.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга