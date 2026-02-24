 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб

МВД: подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб на месте

Подозреваемый во взрыве на площади Савеловского вокзала погиб на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«По уточненной информации, в ходе осмотра места происшествия на площади в районе Савеловского вокзала и изучения записей с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлено, что преступник погиб на месте происшествия», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба МВД писала, что неизвестный скрылся с места преступления. О гибели злоумышленника также сообщил Следственный комитет.

Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве
Общество

Взрыв у Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. По данным полиции, около 00:05 неизвестный подошел к автомобилю ГАИ, где находились патрулировавшие площадь сотрудники, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате скончался один сотрудник ГАИ, еще двое пострадали, их доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). На место происшествия прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
взрыв Савеловский вокзал Москва МВД
Материалы по теме
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве
Общество
СК возбудил дело после взрыва у Савеловского вокзала в Москве
Общество
СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб Общество, 03:44
Медведев ответил на запрет на въезд в ЕС участникам боевых действий Политика, 03:29
Москва призвала Вашингтон освободить Мадуро Политика, 03:23
Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем» Политика, 03:21
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве Общество, 02:52
СК возбудил дело после взрыва у Савеловского вокзала в Москве Общество, 02:25
Зеленский увидел «начало конца» конфликта Политика, 02:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Послу США Кушнеру запретили «прямой доступ» к министрам Франции Политика, 01:54
СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве Общество, 01:49
В Севастополе отразили атаку Политика, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве Общество, 01:12
Над Россией за три часа сбили 24 дрона Политика, 00:36
«Додо Пицца» оплатит лечение собаки, из-за которой уволили курьера Общество, 00:33