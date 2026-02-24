Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб
Подозреваемый во взрыве на площади Савеловского вокзала погиб на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
«По уточненной информации, в ходе осмотра места происшествия на площади в районе Савеловского вокзала и изучения записей с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлено, что преступник погиб на месте происшествия», — сказано в сообщении.
Ранее пресс-служба МВД писала, что неизвестный скрылся с места преступления. О гибели злоумышленника также сообщил Следственный комитет.
Взрыв у Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. По данным полиции, около 00:05 неизвестный подошел к автомобилю ГАИ, где находились патрулировавшие площадь сотрудники, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате скончался один сотрудник ГАИ, еще двое пострадали, их доставили в больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). На место происшествия прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.
