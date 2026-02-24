СК возбудил дело после взрыва у Савеловского вокзала в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1) после взрыва у Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Взрыв прогремел на площади Савеловского вокзала ночью 24 февраля. В результате один сотрудник ГАИ скончался на месте, еще двое пострадали, их доставили в больницу. По предварительным данным, злоумышленник также погиб на месте.

По информации полиции, около 00:05 неизвестный подошел к служебному автомобилю, где находились патрулировавшие площадь сотрудники ГАИ, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». Пресс-служба МВД писала, что злоумышленник скрылся.

Пресс-служба Следкома уточнила, что следователи вместе с криминалистами и оперативными службами осматривают место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.