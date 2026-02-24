Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве
Один сотрудник ГАИ погиб, еще один пострадал при взрыве рядом со служебным автомобилем у Савеловского вокзала в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным полиции, около 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находящимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». Они патрулировали площадь Савеловского вокзала.
По предварительным данным, один сотрудник получил не совместимые с жизнью ранения, второй госпитализирован. Злоумышленник скрылся. Его ищут.
«Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
