 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

СК назвал самоподрыв причиной взрыва на площади Савеловского вокзала

Петренко: на площади Савеловского вокзала мужчина совершил самоподрыв
Мужчина, который подошел к патрульным, убил одного из них и ранил двоих, совершил самоподрыв, заявили в СК. Подозреваемый погиб
Фото: Павел Селезнев / ТАСС
Фото: Павел Селезнев / ТАСС

На площади Савеловского вокзала, где ночью погиб один полицейский и еще двое пострадали, мужчина совершил самоподрыв, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи завели дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

МВД назвало имя погибшего при взрыве в Москве сотрудника ГАИ
Общество
Фото:Павел Селезнев / ТАСС

По данным МВД, около 0:05 мск 24 февраля к сотрудникам ГАИ, патрулировавшим площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел человек, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один полицейский погиб, еще двое были госпитализированы. Подозреваемый в самоподрыве умер на месте. Его личность пока не установлена, уточнила Петренко. Кроме того, проверяется возможная причастность к преступлению других лиц.

СК назвал самоподрыв причиной взрыва на площади Савеловского вокзала
Video

Погибший полицейский — старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД по Москве, старший лейтенант полиции Денис Братущенко, уточнили позже в МВД. Он служил в городской полиции с марта 2019-го.

Мужчине было 34 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Следственный комитет Савеловский вокзал
Материалы по теме
Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб
Общество
Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве
Общество
МВД назвало имя погибшего при взрыве в Москве сотрудника ГАИ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Великобритания ввела санкции против «Транснефти» и «Газпром СПГ» Политика, 11:37
FedEx подала иск против властей США из-за отмены судом пошлин Трампа Бизнес, 11:32
В Южной Корее сообщили о назначении дочери Ким Чен Ына куратором ракет Политика, 11:29
Как технологические альянсы становятся новой нормой для кибербезопасности Отрасли, 11:26
Акции Globaltruck обвалились на 22% с четверга на фоне иска о банкротстве Инвестиции, 11:22
Корейская KGM решила снизить цены на свои машины в России Авто, 11:22
Британия расширила санкции против России на 300 пунктов Политика, 11:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Акции IBM обвалились максимально более чем за 25 лет Инвестиции, 11:16
Мейвезер и Пакьяо проведут бой-реванш 19 сентября в Лас-Вегасе Спорт, 11:16
24.02.2022 — 24.02.2026. Инфографика Политика, 11:14
WSJ узнала о проблемах с канализацией на авианосце Gerald Ford Политика, 11:13
Variety узнал о предстоящей рекомендации по сделке Warner и Netflix Технологии и медиа, 11:12
Курс биткоина упал вдвое от максимума. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:11
Минское «Динамо» из-за дронов не смогло вылететь в Сочи на матч КХЛ Спорт, 11:10