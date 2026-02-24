СК назвал самоподрыв причиной взрыва на площади Савеловского вокзала
На площади Савеловского вокзала, где ночью погиб один полицейский и еще двое пострадали, мужчина совершил самоподрыв, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следователи завели дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).
По данным МВД, около 0:05 мск 24 февраля к сотрудникам ГАИ, патрулировавшим площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел человек, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один полицейский погиб, еще двое были госпитализированы. Подозреваемый в самоподрыве умер на месте. Его личность пока не установлена, уточнила Петренко. Кроме того, проверяется возможная причастность к преступлению других лиц.
Погибший полицейский — старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД по Москве, старший лейтенант полиции Денис Братущенко, уточнили позже в МВД. Он служил в городской полиции с марта 2019-го.
Мужчине было 34 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
