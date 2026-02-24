Москва призвала Вашингтон освободить Мадуро
Россия призывает США освободить экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Об этом замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН.
«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий», — сказал Любинский.
По его словам, что операция США в Венесуэле является «вопиющим нарушением» как международного права, так и Устава ООН. Замглавы МИД России отметил, что затопления США судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотрафиком «в равной степени неприемлемы».
В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отверг.
Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По данным МВД республики, в ходе атаки США погибли 100 человек.
После операции США российский МИД выпустил заявление, в котором осудил военную агрессию Вашингтона в отношении Венесуэлы. Тогда же ведомство призвал освободить Мадуро и его жену.
