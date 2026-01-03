Лавров заявил, что Россия поддерживает Венесуэлу на фоне агрессии США

Сергей Лавров провел телефонный разговор с Делси Родригес, которая в период отсутствия Мадуро исполняет обязанности главы государства. Стороны подчеркнули необходимость недопущения дальнейшего обострения конфликта

Порт Ла-Гуайра, Каракас, Венесуэла (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, сообщает МИД.

«С. В. Лавров выразил твёрдую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооружённой агрессии. Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — говорится в сообщении.

МИД России подчеркнул, что «стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путём диалога».

Делси Родригес, согласно Конституции Венесуэлы, в период отсутствия Мадуро должна возглавить страну как вице-президент, об этом сообщил белорусский МИД после разговора министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. Без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. Над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47. Позже Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. «Вскоре они в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на американской земле в американском суде», — написала генпрокурор США Памела Бонди в соцсети X.