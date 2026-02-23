 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Минобороны Украины анонсировало реформу мобилизации

Глава Минобороны Украины анонсировал комплексную реформу мобилизации
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Власти Украины работают над комплексной реформой мобилизации, сообщил глава Минобороны страны Михаил Федоров.

«Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — написал он.

Кроме того, на Украине началась реформа автоматизации отсрочек от призыва. Теперь около 90% отсрочек продлеваются автоматически через сервис «Резерв+». Министр отметил, что нововведение позволяет сосредоточиться на задачах обороны.

Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира
Политика
Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

В декабре 2025 года руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов обвинил Киев в «разрушении» мобилизации из-за внутренних просчетов, включая «проигранную медийную кампанию». «Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется», — сказал он.

В январе украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости масштабных изменений в процессе мобилизации. Тогда же он анонсировал разработку Минобороны Украины системных решений проблем, которые накопились с ТЦК.

С начала российско-украинского конфликта Киев регулярно продлевает военное положение и мобилизацию каждые 90 дней. Последний раз их продлили до 6 августа в середине апреля. Последний раз продление военного положения и мобилизации приняли в январе 2026 года, они будут действовать до 4 мая.

