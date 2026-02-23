 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев заявил, что Россия не получила ответа на свою позицию по Украине

Медведев: Россия пока не получила ответа на свою позицию по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Россия пока не получила ответа на свою позицию по территориальным вопросам и демилитаризации Украины, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

Медведев подчеркнул, что согласно договоренностям, детали мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине не разглашаются. Он отметил, что российская сторона озвучила свою позицию и требования Москвы остаются неизменными.

«Она [позиция] неоднократно озвучивалась, включая самые существенные вопросы по территориям, параметрам демилитаризации этого государства и целому ряду других моментов. Та сторона это все пока воспринимает, но ответа мы не имеем», — заявил Медведев.

С какими позициями по миру Россия, Украина, США и Европа вошли в 2026 год
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

По мнению Медведева, украинские власти начинают постепенно осознавать реальность ситуации. «Скажем прямо: если боевые действия заканчиваются, в лучшем случае удастся сбежать <...> в Польшу, в Британию, в Европу, еще какие-то страны, которые предоставляют убежища. А в худшем случае — свои же и повесят прямо на Майдане где-нибудь», — подчеркнул он.

Москва неоднократно подчеркивала, что исключает возможность территориальных уступок Киеву. Вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — одно из условий, которые Путин обозначил летом 2024 года для мирных переговоров с Киевом. В начале августа 2025 года российский президент заявил, что эти условия не изменились.

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров между Россией, Украиной и США прошел 17 и 18 февраля в Женеве. Помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новый раунд состоится в ближайшее время.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Дмитрий Медведев Россия Украина мирные переговоры территория демилитаризация
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
