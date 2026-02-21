 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Захарова заявила о вбросах Запада о позиции России на переговорах

Захарова: Запад использует СМИ для дестабилизирующих вбросов о позиции России
Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

Западные СМИ делают вбросы, искажающие позицию России на переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Есть еще другая сторона, связанная с утечками, с вбросами, — мы с этим тоже сталкивались. Вбросы были разные, в том числе и дестабилизирующие ситуацию, с попытками дестабилизации ситуации», — пояснила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что западные СМИ придумывают «истории» о якобы позиции России на переговорах. По ее словам, в материалах журналисты ссылаются на российских дипломатов.

Она добавила, что, несмотря на продолжающийся информационный шум со стороны западных стран, удалось обойтись без «инсталляций, переходящих в перформансы».

Кремль заявил об отсутствии завышенных ожиданий от переговоров
Политика
Дмитрий Песков

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров между Россией, Украиной и США прошел 17 и 18 февраля в Женеве. Помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новый раунд состоится в ближайшее время.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

