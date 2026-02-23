 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В России с 1 сентября заработает самозапрет на азартные игры

С 1 сентября 2026 года россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Для оформления ограничения необходимо будет подать заявление в публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр».

Как пишет ТАСС со ссылкой на устав компании, регулятор будет вести перечень, отказавшихся от участия в азартных играх.

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли 18 декабря 2025 года. Согласно тексту документа, граждане, которые оформят самозапрет, не смогут делать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Также с ними нельзя будет заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, отправлять им рекламу азартных игр, переводить деньги и выдавать обменные жетоны.

Оформить самозапрет можно будет через портал «Госуслуги» или МФЦ. Вернуть право делать ставки можно будет не ранее чем через 12 месяцев.

Песков сообщил, что идея легализации онлайн-казино будет прорабатываться
Экономика
Дмитрий Песков

По данным заместителя министра финансов Ивана Чебескова, россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 трлн руб. Он отметил, что рынок легальных букмекеров, по оценке Минфина, «обелен» примерно на 90%, тогда как нелегальные казино представляют собой «черную, серую зону».

Авторы
Теги
Анастасия Карева
самозапрет азартные игры
