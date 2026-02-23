В России с 1 сентября заработает самозапрет на азартные игры

С 1 сентября 2026 года россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Для оформления ограничения необходимо будет подать заявление в публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр».

Как пишет ТАСС со ссылкой на устав компании, регулятор будет вести перечень, отказавшихся от участия в азартных играх.

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли 18 декабря 2025 года. Согласно тексту документа, граждане, которые оформят самозапрет, не смогут делать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Также с ними нельзя будет заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, отправлять им рекламу азартных игр, переводить деньги и выдавать обменные жетоны.

Оформить самозапрет можно будет через портал «Госуслуги» или МФЦ. Вернуть право делать ставки можно будет не ранее чем через 12 месяцев.

По данным заместителя министра финансов Ивана Чебескова, россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 трлн руб. Он отметил, что рынок легальных букмекеров, по оценке Минфина, «обелен» примерно на 90%, тогда как нелегальные казино представляют собой «черную, серую зону».