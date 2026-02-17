Минфин назвал ежегодные траты россиян на ставки

Фото: Олег Яковлев / РБК

Россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 трлн руб, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, эти средства могли бы быть направлены на иные цели, в том числе на инвестиции и повышение благосостояния граждан. Чебесков отметил, что рынок легальных букмекеров, по оценке Минфина, «обелен» примерно на 90%, тогда как нелегальные казино представляют собой «черную, серую зону».

Замминистра, говоря об этом, отметил, что объем средств, которые россияне тратят в нелегальных онлайн-казино, может превышать расходы в легальном сегменте. Он назвал развитие нелегальных площадок одной из ключевых проблем и подчеркнул, что они активно привлекают деньги граждан.

В России с 2009 года запрещены азартные игры — легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон. В настоящее время их четыре: на Алтае, в Калининградской области, Приморском крае и Сочи. Пятая зона — в Крыму — пока не открыта. Онлайн-казино запрещены, ставки могут принимать только в букмекерских конторах или тотализаторах.

В декабре 2025 года Госдума приняла законопроект о самозапрете на участие в азартных играх — после его оформления у человека нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино, а отменить самозапрет можно будет не ранее чем через год.

Позднее, в январе текущего года, в нижнюю палату парламента внесли инициативу о повышении минимального возраста для ставок на спорт с 18 до 21 года. Законопроект также предусматривает запрет рекламы азартных игр и ставок, а сайты с такой рекламой — вносить в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.