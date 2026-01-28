Песков сообщил, что идея легализации онлайн-казино будет прорабатываться

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Предложение Минфина о возможной легализации онлайн-казино еще прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Предложение еще будет прорабатываться», — сказал Песков.

В России с 2009 года запрещены азартные игры — легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон. В настоящее время их четыре: на Алтае, в Калининградской области, Приморском крае и Сочи. Пятая зона — в Крыму — пока не открыта. Онлайн-казино запрещены, ставки могут принимать только в букмекерских конторах или тотализаторах.

В период новогодних праздников — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — российские игорные зоны приняли 95 566 человек, следовало из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). По сравнению с прошлым годом совокупный рост посещаемости этих игорных зон составил почти 23%.