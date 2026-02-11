 Перейти к основному контенту
В Казахстане конфисковали более $850 тыс. у владельцев казино 1Win

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Алматинской области Казахстана идет расследование в отношении группы, организовавшей незаконное интернет-казино 1Win. Интернет-платформа предоставляла доступ к более чем 11 тыс. онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события, сообщает пресс-служба Агентства финансового мониторинга (АФМ) республики.

По данным ведомства, для прикрытия своей деятельности онлайн-казино организовало сеть аффилированных юрлиц, зарегистрированных на подставных граждан. Прием ставок и выплата выигрышей проводилась с использованием банковских карт, электронных платежных систем и криптовалют.

В ходе расследования у подозреваемых конфисковали люксовые автомобили Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежные средства на счетах: 151 млн тенге, $14,6 тыс. и €44,4 тыс. Общая сумма конфискованного имущества составила 420 млн тенге (около $857 тыс.).

В январе 2024 года АФМ Казахстана пресекло работу онлайн-казино 1Win. Помимо незаконного игорного бизнеса, платформа предоставляла букмекерские услуги без соответствующей лицензии. Денежные средства на сайте принимались без аутентификации, что позволяло участвовать в азартных играх несовершеннолетним, сообщало агентство.

Тогда власти республики заблокировали сайт казино, организаторов объявили в международный розыск, а на их имущество, подлежащее конфискации, наложили арест. По данным АФМ, за 2023 год оборот онлайн-казино составил 4 млрд тенге.

В августе были опубликованы данные о находящихся в международном розыске подозреваемых по делу 1Win: гражданина России Сергея Черных, гражданки Украины Марины Юдиной и двух граждан Казахстана Павла Нестеренко и Турсын Мусалиевой. Помимо организации и руководства 1Win, их подозревают в применении насилия и незаконном лишении свободы граждан.

Александр Корчуганов
Казахстан казино расследование
