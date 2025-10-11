США с 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня
Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут 100%-ный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят», — говорится в посте.
Кроме этого, с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.
Материал дополняется
