США с 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут 100%-ный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят», — говорится в посте.

Кроме этого, с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Материал дополняется