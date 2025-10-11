 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

США с 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня

Сюжет
Торговая война США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут 100%-ный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят», — говорится в посте.

Кроме этого, с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Материал дополняется

Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
