Силы ПВО за шесть часов уничтожили 89 дронов над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 89 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны перехватили в период с 14:00 до 20:00 мск. Больше всего беспилотников — 61 — военные сбили над Брянской областью. Еще 19 аппаратов уничтожили над Белгородской областью, семь — над Курской областью и два — над Калужской область.
В аэропорту Калуги временно приостановили прием и выпуск самолетов.
Утром 21 февраля над четырьмя российскими регионами уничтожили 12 беспилотников.
