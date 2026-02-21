 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО за шесть часов уничтожили 89 дронов над регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 89 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны перехватили в период с 14:00 до 20:00 мск. Больше всего беспилотников — 61 — военные сбили над Брянской областью. Еще 19 аппаратов уничтожили над Белгородской областью, семь — над Курской областью и два — над Калужской область.

В аэропорту Калуги временно приостановили прием и выпуск самолетов.

За ночь силы ПВО сбили над Россией 77 дронов
Политика

Утром 21 февраля над четырьмя российскими регионами уничтожили 12 беспилотников.

