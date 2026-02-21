За ночь силы ПВО сбили над Россией 77 дронов
В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 77 беспилотников, сообщило Минобороны.
24 аппарата сбили над Краснодарским краем, 13 — над Крымом и по девять — над Курской и Ростовской областями. Еще восемь дронов перехватили над Белгородской областью, пять — над Самарской и четыре над акваторией Азовского моря.
Три беспилотника сбили над Саратовской областью и по одному — над Волгоградской и Воронежской.
Прием и выпуск воздушных судов прошедшей ночью приостанавливали в 12 аэропортах — ограничения ввели в Краснодаре, Волгограде, Саратове, Казани, Нижнекамске, Ижевске, Оренбурге, Самаре, Перми, Чебоксарах, Кирове и Пензе.
На момент подготовки материала меры продолжают действовать в Краснодаре, Пензе, Саратове и Волгограде.
Материал дополняется
