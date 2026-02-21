 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь силы ПВО сбили над Россией 77 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 77 беспилотников, сообщило Минобороны.

24 аппарата сбили над Краснодарским краем, 13 — над Крымом и по девять — над Курской и Ростовской областями. Еще восемь дронов перехватили над Белгородской областью, пять — над Самарской и четыре над акваторией Азовского моря.

Три беспилотника сбили над Саратовской областью и по одному — над Волгоградской и Воронежской.

Девять российских аэропортов возобновили работу
Политика

Прием и выпуск воздушных судов прошедшей ночью приостанавливали в 12 аэропортах — ограничения ввели в Краснодаре, Волгограде, Саратове, Казани, Нижнекамске, Ижевске, Оренбурге, Самаре, Перми, Чебоксарах, Кирове и Пензе.

На момент подготовки материала меры продолжают действовать в Краснодаре, Пензе, Саратове и Волгограде.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

