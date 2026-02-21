В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: UFAairport / Telegram

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорты Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани и Нижнекамска и Ижевска приостановили прием и выпуск воздушных судов.

В Самаре, Чебоксарах, Казани и Нижнекамске ограничения на полеты введены второй раз за сутки. Помимо этого, ограничительные меры действуют в аэропортах Пензы и Саратова.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотников.