В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорты Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани и Нижнекамска и Ижевска приостановили прием и выпуск воздушных судов.
В Самаре, Чебоксарах, Казани и Нижнекамске ограничения на полеты введены второй раз за сутки. Помимо этого, ограничительные меры действуют в аэропортах Пензы и Саратова.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотников.
