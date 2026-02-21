В Казани после налета беспилотников отменили все массовые мероприятия

В Казани после отражения налета беспилотников отменили все массовые мероприятия, сообщила пресс-служба администрации республики.

«В целях безопасности в Казани сегодня отменены уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей», — говорится в сообщении.

Об отражении налета беспилотников власти Татарстана сообщили 21 февраля, обошлось без жертв и разрушений.

С 22:48 предыдущего дня на территории республики действовал режим «Беспилотная опасность», а с 9:36 21 февраля в Казани, Елабуге, Нижнекамске объявили угрозу атаки дронов. Их отменили только в 13:40 часов.

В течение суток аэропорт Казани дважды приостановил прием и выпуск самолетов, первый раз — с 23:31 20 февраля до 05:37 следующего дня, второй раз — с 8:34 до 13:46 часов.