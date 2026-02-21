За два часа над Россией уничтожили 12 беспилотников
Утром силы ПВО уничтожили над четырьмя регионами 12 беспилотников, сообщает Минобороны.
В период с 7:00 до 9:00 пять дронов перехватили над Ростовской областью и три — над Краснодарским краем. Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Волгоградской областями.
Помимо этого, за это время в аэропортах Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Нижнекамска и Ижевска ввели ограничение на полеты. Меры также действуют в Краснодаре, Пензе, Саратове и Волгограде.
Ночью над территорией России сбили 77 беспилотников. Больше всего (42) уничтожили над Саратовской областью.
