Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине
0

За два часа над Россией уничтожили 12 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Утром силы ПВО уничтожили над четырьмя регионами 12 беспилотников, сообщает Минобороны.

В период с 7:00 до 9:00 пять дронов перехватили над Ростовской областью и три — над Краснодарским краем. Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Волгоградской областями.

Помимо этого, за это время в аэропортах Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Нижнекамска и Ижевска ввели ограничение на полеты. Меры также действуют в Краснодаре, Пензе, Саратове и Волгограде.

Еще пять российских аэропортов приостановили полеты
Политика

Ночью над территорией России сбили 77 беспилотников. Больше всего (42) уничтожили над Саратовской областью.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Александра Озерова
Минобороны беспилотники ПВО
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
За два часа над Россией уничтожили 12 беспилотников Политика, 09:42
WSJ узнал о плане по спасению бизнеса Starbucks Общество, 09:41
Швеция задумалась о вступлении в еврозону. Почему и когда это случитсяПодписка на РБК, 09:30
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
В ФСБ заявили об угрозе жизни российских военных из-за Telegram Политика, 09:06
Умерла бывшая жена медиамагната Мердока Анна Манн Общество, 09:06
ЛДПР отправит в Госдуму бывшую главу Молодежного парламента Политика, 09:02
Доллар в марте 2026-го: обрушит ли новый валютный инструмент курс рубля Инвестиции, 09:00
Чем заняться дома: «Храм костей», Гай Ричи и Жора Крыжовников Стиль, 09:00
В Приморье арестовали главу департамента по ДФО и его заместителя Политика, 08:53
Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 08:52
Еще пять российских аэропортов приостановили полеты Политика, 08:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Почему в Армении начали уголовное преследование католикоса перед выборами Политика, 08:02