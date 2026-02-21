Пять человек погибли от отравления угарным газом в Вологодской области
Пять человек погибли в результате пожара в гараже в городе Бабаево Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.
По словам Филимонова, жертвами трагедии стали молодые люди — мужчины и девушки в возрасте от 20 до 34 лет. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.
«На месте происшествия работают оперативные службы, детали устанавливаются», — отметил глава региона.
Филимонов выразил соболезнования родственникам погибших и заявил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь. «Окажем всю необходимую помощь и меры поддержки за счет средств областного и муниципального бюджетов. Дал соответствующие поручения», — подчеркнул губернатор.
В январе в Алтайском крае четыре человека скончались от отравления угарным газом после пожара в частном доме. Среди погибших были дети. По версии следствия, пожар начался из-за неправильной эксплуатации печки в доме.
