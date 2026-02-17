Около 25 человек эвакуировали в Махачкале после пожара с утечкой газа

Около 25 человек эвакуировали в школу в Махачкале из-за утечки газа, возникшей после возгорания цистерны со сжиженным газом на территории газонакопительной станции в дагестанском поселке Новый Хушет (входит в городской округ Махачкала), сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Эвакуированных жителей разместили в пункте временного размещения на базе школы № 6, написала пресс-служба администрации Махачкалы в телеграм-канале. По словам мэра города Джамбулата Салавова, пункт оснащен всем необходимым для комфортного размещения до 50 человек.

В связи с инцидентом в столице Дагестана введен режим повышенной готовности, мэр Махачкалы лично координирует ситуацию по ликвидации последствий ЧС.

Поздним вечером в понедельник, 16 февраля, глава республики Сергей Меликов сообщил о возгорании на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет цистерны со сжиженным газом. Пожар ликвидировали, один человек погиб. «Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей — рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость», — уточнил Меликов.

Участок оцепили, развернут штаб пожаротушения. Ситуация также находится под контролем главы Дагестана.

Меликов отметил полное отсутствие на месте происшествия представителей компании и отсутствие у объекта договора на проведение аварийно-спасательных работ с лицензированной организацией, сославшись на данные МЧС. «А на территории хранится около 50 цистерн с газом!», — подчеркнул он.