Пожар в хостеле на севере Москвы потушили

Пожар в административном здании на севере Москве ликвидирован. Площадь возгорания составила 80 кв.м., сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спасены 16 человек, шестерых человек осматривают медики», — уточнили в ведомстве.

Пожар произошел в здании в 1-м Магистральном тупике. Телеграм-канал Mash сообщал, что возгорание произошло в хостеле «Магистрал», люди оказались заблокированы внутри здания. По данным агентства «Москва», горел весь четвертый этаж. Несколько человек выпрыгнули из окон.

Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.

В связи с возгоранием здания перекрыто движение от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Материал дополняется