Пожар в хостеле на севере Москвы потушили
Пожар в административном здании на севере Москве ликвидирован. Площадь возгорания составила 80 кв.м., сообщили в пресс-службе МЧС.
«Спасены 16 человек, шестерых человек осматривают медики», — уточнили в ведомстве.
Пожар произошел в здании в 1-м Магистральном тупике. Телеграм-канал Mash сообщал, что возгорание произошло в хостеле «Магистрал», люди оказались заблокированы внутри здания. По данным агентства «Москва», горел весь четвертый этаж. Несколько человек выпрыгнули из окон.
Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.
В связи с возгоранием здания перекрыто движение от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»