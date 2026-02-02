 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В частном детском саду в Дагестане десять детей отравились угарным газом

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Десять детей в Дагестане отравились угарным газом в частном детском саду в селе Параул, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные регионального МЧС.

ТАСС со ссылкой на минздрав республики сообщил о пяти пострадавших детях. Их госпитализировали.

Прокуратура республики сообщила, что начала проверку.

«По предварительным данным, 2 февраля 2026 года в ГБУ РД «Карабудахкентская центральная районная больница» поступили дети дошкольного возраста с признаками отравления», — говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года угарным газом при пожаре в Улан-Удэ отравились трое детей. Возгорание произошло в ночь на 16 ноября в квартире. Спасатели смогли вытащить из огня трех мальчиков от полутора до 12 лет. Их госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Тушением пожара занимались 26 человек и восемь единиц техники.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Ксения Потрошилина
отравление угарный газ детский сад Дагестан
