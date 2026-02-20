 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки БПЛА ранили человека и вызвали пожар в Краснодаре

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Детали БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре, сообщает оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале. Позже в управлении уточнили, что в результате атаки один человек пострадал.

«ЧП произошло в районе ТЦ «Меридиан» краевого центра. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты ради безопасности, меры действуют на момент публикации.

Аэропорт Краснодара закрыли для полетов
Политика
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Мэр регионального центра Евгений Наумов сообщил, что осколки БПЛА повредили газовую трубу, в результате чего начался пожар. Кроме того, несколько машин были повреждены, в многоквартирном доме выбило стекла. Обломки упали на улице Новороссийской, уточнил глава города, «рядом с местом падения находится гаражный кооператив, многоквартирные дома», подчеркнул он.

У пострадавшего диагностировали порезы от осколков стекла, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Краснодар дроны Евгений Наумов
Материалы по теме
Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти раненых при ударах дронов
Политика
Богомаз сообщил об ударе дронов ВСУ по больнице
Политика
Сбитые над Севастополем дроны были начинены металлическими шариками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении доходов до 10% Общество, 22:54
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ Политика, 22:54
ФССП сообщила, сколько взыскала с должников за 2025 год Общество, 22:45
Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam Технологии и медиа, 22:39
Умер сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов Общество, 22:29
Экс-принца Эндрю задумали исключить из очереди на престол в Британии Политика, 22:28
Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями» Спорт, 22:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российский вратарь назвал шанс выступить за Норвегию на ЧМ маловероятным Спорт, 22:01
Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе Спорт, 21:54
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Гол за 36 секунд до конца вывел Канаду в финал. Что происходит на Играх Спорт, 21:52
Обломки БПЛА ранили человека и вызвали пожар в Краснодаре Политика, 21:51
NASA запланировала запуск миссии к Луне на март Технологии и медиа, 21:49
Трамп заявил о планах ввести пошлину в 10% на импорт после решения ВС США Политика, 21:44