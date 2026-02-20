Обломки БПЛА ранили человека и вызвали пожар в Краснодаре
Детали БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре, сообщает оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале. Позже в управлении уточнили, что в результате атаки один человек пострадал.
«ЧП произошло в районе ТЦ «Меридиан» краевого центра. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты ради безопасности, меры действуют на момент публикации.
Мэр регионального центра Евгений Наумов сообщил, что осколки БПЛА повредили газовую трубу, в результате чего начался пожар. Кроме того, несколько машин были повреждены, в многоквартирном доме выбило стекла. Обломки упали на улице Новороссийской, уточнил глава города, «рядом с местом падения находится гаражный кооператив, многоквартирные дома», подчеркнул он.
У пострадавшего диагностировали порезы от осколков стекла, ему оказали медицинскую помощь на месте.
