Обломки БПЛА ранили человека и вызвали пожар в Краснодаре

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Детали БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре, сообщает оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале. Позже в управлении уточнили, что в результате атаки один человек пострадал.

«ЧП произошло в районе ТЦ «Меридиан» краевого центра. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты ради безопасности, меры действуют на момент публикации.

Мэр регионального центра Евгений Наумов сообщил, что осколки БПЛА повредили газовую трубу, в результате чего начался пожар. Кроме того, несколько машин были повреждены, в многоквартирном доме выбило стекла. Обломки упали на улице Новороссийской, уточнил глава города, «рядом с местом падения находится гаражный кооператив, многоквартирные дома», подчеркнул он.

У пострадавшего диагностировали порезы от осколков стекла, ему оказали медицинскую помощь на месте.