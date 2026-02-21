Девять российских аэропортов возобновили работу
В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова (Победилово), Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Перми (Большое Савино), Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Чебоксар сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Там уточнили, что меры в аэропортах вводили для обеспечения безопасности полетов.
Накануне вечером ограничения также ввели в аэропортах Краснодара и Волгограда. В Волгограде возобновили полеты спустя три часа, однако снова их приостановили утром 21 февраля. В краснодарском аэропорту меры продолжают действовать на момент публикации.
В ночь на 21 февраля один объект на территории республики Удмуртия подвергся атаке беспилотников. Власти сообщили о повреждениях и пострадавших. О каком именно объекте идет речь, глава региона Александр Бречалов не уточнил. По данным телеграм-канала Mash, взрывы прогремели в Воткинске.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски