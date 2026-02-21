Девять российских аэропортов возобновили работу

В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова (Победилово), Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Перми (Большое Савино), Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Чебоксар сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Там уточнили, что меры в аэропортах вводили для обеспечения безопасности полетов.

Накануне вечером ограничения также ввели в аэропортах Краснодара и Волгограда. В Волгограде возобновили полеты спустя три часа, однако снова их приостановили утром 21 февраля. В краснодарском аэропорту меры продолжают действовать на момент публикации.

В ночь на 21 февраля один объект на территории республики Удмуртия подвергся атаке беспилотников. Власти сообщили о повреждениях и пострадавших. О каком именно объекте идет речь, глава региона Александр Бречалов не уточнил. По данным телеграм-канала Mash, взрывы прогремели в Воткинске.