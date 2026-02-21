 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В трех российских аэропортах ограничили полеты

Военная операция на Украине

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Позднее пресс-служба добавила, что полеты также приостановили в Пензе и Саратове.

В публикации подчеркнули, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.

Последний раз в авиагаванях Волгограда и Саратова приостановили полеты накануне вечером. Ограничения сняли ночью 21 февраля: в Волгограде спустя почти три часа, в Саратове — спустя восемь.

Девять российских аэропортов возобновили работу
Политика

Всего в ночь на 21 февраля помимо Волгограда и Саратова ограничения ввели в девяти российских аэропортах: в Краснодаре, Казани, Нижнекамске, Ижевске, Оренбурге, Самаре, Перми и Чебоксарах и Кирове. Утром 21 февраля меры сняли в девяти авиагаванях.

