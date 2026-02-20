Аэропорт Краснодара закрыли для полетов
В аэропорту Краснодара (Пашковский) ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
С 19:10 мск в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края действует ракетная опасность, сообщил глава округа Сергей Бойко в телеграм-канале.
