 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В аэропорту Краснодара (Пашковский) ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Политика

С 19:10 мск в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края действует ракетная опасность, сообщил глава округа Сергей Бойко в телеграм-канале.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Краснодар аэропорты полеты
Материалы по теме
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
Политика
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Краснодара закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Петросян не дали выступить на гала-вечере Олимпиады с Гуменником Спорт, 21:30
Сборная Канады отыгралась с 0:2 у финнов и вышла в финал Олимпиады Спорт, 21:28
Аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для полетов Политика, 21:26
Киберполиция сообщила о раскрытых «сервисах пробива» через Telegram Общество, 21:23
Макдэвид установил рекорд результативности игроков НХЛ на одних Играх Спорт, 21:17
В университете назвали причину смерти студента в общежитии на Урале Общество, 21:14
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
США продлили лицензию сербской NIS Политика, 21:04
Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти раненых при ударах дронов Политика, 20:59
Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса Политика, 20:54
Марк Эйдельштейн сыграл первую после «Аноры» англоязычную роль Общество, 20:48
Чехия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 Спорт, 20:43
Трамп заявил, что рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану Политика, 20:43
Предложение Paramount купить Warner Bros. прошло «ключевое препятствие» Технологии и медиа, 20:43