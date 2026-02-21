В аэропорту Кирова ограничили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Кирова (Победилово). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Как подчеркнули в публикации, меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Накануне вечером полеты ограничили в 10 аэропортах страны. На момент публикации ограничения действуют в Краснодаре, Саратове, Казани, Нижнекамске, Ижевске, Оренбурге, Самаре, Перми и Чебоксарах.

Глава республики Удмуртия Александр Бречалов сообщил, что в регионе один объект подвергся атаке дронов, есть повреждения и пострадавшие. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Телеграм-канал Mash написал, что взрывы прогремели в Воткинске.