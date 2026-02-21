 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Кирова ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Кирова (Победилово). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Как подчеркнули в публикации, меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Накануне вечером полеты ограничили в 10 аэропортах страны. На момент публикации ограничения действуют в Краснодаре, Саратове, Казани, Нижнекамске, Ижевске, Оренбурге, Самаре, Перми и Чебоксарах.

Еще в семи российских аэропортах ограничили полеты
Политика

Глава республики Удмуртия Александр Бречалов сообщил, что в регионе один объект подвергся атаке дронов, есть повреждения и пострадавшие. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Телеграм-канал Mash написал, что взрывы прогремели в Воткинске.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты ограничения Росавиация Киров
Материалы по теме
Еще в семи российских аэропортах ограничили полеты
Политика
Аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для полетов
Политика
Аэропорт Краснодара закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
IGN узнал об уходе на пенсию гендиректора Microsoft Gaming Спенсера Технологии и медиа, 01:57
В аэропорту Кирова ограничили полеты Политика, 01:29
Минфин США призвал страны соблюдать пошлины, несмотря на решение ВС Политика, 01:20
Объект в Удмуртии пострадал при атаке беспилотников Политика, 01:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
CNBC узнал реакцию торговых партнеров США на решение ВС о пошлинах Политика, 01:11
Трехдневные выходные начались в России Общество, 01:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Euobserver узнал о просьбе Венгрии убрать ряд россиян из новых санкций ЕС Политика, 00:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 00:49
Корейская шорт-трекистка победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде Спорт, 00:34
МИД Венгрии назвал, при каком условии перестанет блокировать кредит Киеву Политика, 00:30
Голландские шорт-трекисты впервые в истории выиграли золото в эстафете ОИ Спорт, 00:30
В Словакии за кражу задержали украинца, которого разыскивает Интерпол Общество, 00:26
Politico сообщило о «весомой доле» кораблей США на Ближнем Востоке Политика, 00:17