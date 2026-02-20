 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Каллас назвала дату одобрения 20-го пакета санкций против России

Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против России примут в понедельник
Сюжет
Война санкций
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Двадцатый пакет санкций против России будет утвержден в предстоящий понедельник 23 февраля, сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Польше.

«В понедельник мы примем 20-й пакет санкций против России», — сказала она.

Politico узнало, как главы МИД ЕС сорвали встречу с Каллас в Мюнхене
Политика
Кая Каллас

Ранее Reuters сообщал, что послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать очередной пакет санкций против России.

Предложения по новым санкциям в ЕС раскрыли в начале февраля. Они предполагают полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

ЕС также собирался ограничить приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретить предоставление услуг по техобслуживанию для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, в дополнение к запрету на его импорт.

О разногласиях по поводу предложений ЕС писал Bloomberg. По данным издания, некоторые страны — члены Евросоюза выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Кая Каллас санкции ЕС
Материалы по теме
США ввели санкции против 18 иранских чиновников и глав телеком-компаний
Политика
Трамп на год продлил санкции против России
Политика
Зеленский пригрозил России санкциями в первый день переговоров о мире
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
NZZ изобразила Путина и Трампа на фоне европейских политиков-карликов Политика, 16:55
Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС
РАДИО
 Политика, 16:53
«Росатом» предложил Шишкареву выкупить или продать «Дело» за ₽74-77 млрд Бизнес, 16:50
ФАС решила проверить цены на куриные яйца на фоне Масленицы Общество, 16:47
Россельхознадзор выявил «переработки» мини-пигов в ярославском антикафе Общество, 16:41
Цена какао упала до минимума с июня 2023 года из-за сокращения спроса Инвестиции, 16:39
Командующий Нацгвардией Украины заявил о готовности отойти с территорий Политика, 16:37
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Выигравшая два золота Карлссон заболела перед последней гонкой Олимпиады Спорт, 16:36
Девелопер Legenda рассматривает IPO на горизонте двух-трех лет Инвестиции, 16:32
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 16:25
Экс-главе курской корпорации развития дали 9 лет по делу о фортификациях Общество, 16:23
Минпромторг сообщил о минимальном ввозе в Россию по параллельному импорту Общество, 16:19
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Грушко Политика, 16:13