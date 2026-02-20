Каллас назвала дату одобрения 20-го пакета санкций против России
Двадцатый пакет санкций против России будет утвержден в предстоящий понедельник 23 февраля, сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Польше.
«В понедельник мы примем 20-й пакет санкций против России», — сказала она.
Ранее Reuters сообщал, что послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать очередной пакет санкций против России.
Предложения по новым санкциям в ЕС раскрыли в начале февраля. Они предполагают полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.
ЕС также собирался ограничить приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретить предоставление услуг по техобслуживанию для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, в дополнение к запрету на его импорт.
О разногласиях по поводу предложений ЕС писал Bloomberg. По данным издания, некоторые страны — члены Евросоюза выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти.
Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.
