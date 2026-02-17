Bloomberg узнал о разногласиях в ЕС из-за новых санкций против России
Некоторые страны — члены Евросоюза выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Так, в Италии и Венгрии власти не хотят поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, в Греции и Мальте обеспокоены возможными ограничениями на порт Каримун в Индонезии.
Кроме того, Мадрид и Рим не согласны с санкции в отношении одного из банков Кубы.
Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект нового, 20-го, пакета ограничений Евросоюза против России предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Под санкции попадут еще 43 судна, их общее число вырастет до 640. ЕС также ограничит приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретит предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ в дополнение к запрету на его импорт.
Мальта и Греция неделю назад, 10 февраля, выступили против замены ограничения цены российской нефти на запрет морских услуг, связанных с поставками. Bloomberg писал, что эти страны опасаются, что переход может повлиять на цены на энергоносители.
Российские власти считают западные ограничения неэффективными и нелегальными, требуют снять санкции.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой