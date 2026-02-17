 Перейти к основному контенту
Bloomberg узнал о разногласиях в ЕС из-за новых санкций против России

Италия и Венгрия выступили против санкционного удара по грузинскому порту Кулеви. Кроме того, свое недовольство выразили представители Испания, Греция и Мальта
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Некоторые страны — члены Евросоюза выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Так, в Италии и Венгрии власти не хотят поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, в Греции и Мальте обеспокоены возможными ограничениями на порт Каримун в Индонезии.

Кроме того, Мадрид и Рим не согласны с санкции в отношении одного из банков Кубы.

В ЕС раскрыли содержание новых санкций против России
Политика
Фото:Александр Лускин / Global Look Press

Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект нового, 20-го, пакета ограничений Евросоюза против России предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Под санкции попадут еще 43 судна, их общее число вырастет до 640. ЕС также ограничит приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретит предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ в дополнение к запрету на его импорт.

Мальта и Греция неделю назад, 10 февраля, выступили против замены ограничения цены российской нефти на запрет морских услуг, связанных с поставками. Bloomberg писал, что эти страны опасаются, что переход может повлиять на цены на энергоносители.

Российские власти считают западные ограничения неэффективными и нелегальными, требуют снять санкции.

Материал дополняется

