В ЕС раскрыли содержание новых санкций против России

Фото: Александр Лускин / Global Look Press

Проект нового, 20-го пакета санкций Евросоюза против России, предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее заявление опубликовано на сайте ЕК.

«Мы ужесточаем экспортные ограничения в Россию, вводя новые запреты на товары и услуги — от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности — на сумму более €360 млн», — сказала она.

Под санкции попадут еще 43 судна, их общее число вырастет до 640. ЕС также ограничит приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретит предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ в дополнение к запрету на его импорт.

Кроме того, санкции затронут еще 20 российских региональных банков, а также компании и платформы, связанные с криптовалютами.

«Мы также нацелены на ряд банков в третьих странах, причастных к содействию незаконной торговле товарами, находящимися под санкциями», — сообщила глава ЕК.

Среди других ограничительных мер — запрет на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов, еще не подпадающих под санкции, на сумму более €570 млн, дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, такие как материалы для производства взрывчатых веществ. Евросоюз предлагает ввести квоту и на аммиак, чтобы ограничить существующий объем импорта.

Bloomberg сообщал, что под ограничения может попасть импорт российских металлов, таких как иридий, родий, платина и медь.

Politico отмечало, что ЕС опаздывает с принятием 20-го пакета санкций против России, но может ввести его «в любой день». Ожидается, что санкции будут представлены до 24 февраля, писали Politico и Euractiv.

Российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.

ЕС ввел последний — 19-й — пакет санкций против России 23 октября прошлого года. В перечень вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов по территории объединения.