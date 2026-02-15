 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico узнало, как главы МИД ЕС сорвали встречу с Каллас в Мюнхене

Главы МИД Евросоюза разъехались с Мюнхенской конференции по безопасности и не смогли присутствовать на встрече, которую организовала Кая Каллас, передает Politico. В итоге неформальное совещание отменили
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, которую на полях Мюнхенской конференции по безопасности хотела провести глава дипломатии объединения Кая Каллас, сорвалась, пишет Politico.

Мероприятие было отменено, поскольку подавляющее большинство министров уже разъехались, рассказали изданию три дипломата.

В прошлом году Каллас организовала аналогичную встречу, и она вызвала «некоторую напряженность» в отношениях с министрами, которые не находились в Мюнхене и не могли присутствовать. В этом году возникли только организационные проблемы, говорится в статье.

Осенью прошлого года Foreign Policy писал, что европейские дипломаты считают верховного представителя ЕС «скорее полицейским, чем дипломатом». Издание отмечало, что прямолинейность Каллас привела к обострению отношений Европы с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у властей Индии и Китая.

Politico узнало о бессилии Каллас из-за «диктатора» фон дер Ляйен
Политика
Кая Каллас

Тогда же Le Monde рассказала об «Игре престолов» в Еврокомиссии и проигрыше Каллас в борьбе за власть в Брюсселе. По данным газеты, Каллас пытается выйти из тени Урсулы фон дер Ляйен, но глава ЕК концентрирует все больше полномочий, прежде принадлежавших главе европейской дипломатии. В частности, Каллас не удалось помешать созданию второй разведки в объединении и сохранить былое влияние на военные вопросы.

Politico в январе 2026-го отмечало, что Каллас считает фон дер Ляйен диктатором и убеждена в своем бессилии. Напряженность в их отношениях сохраняется уже несколько месяцев. Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года. До этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии.

После того как с начала года ряд европейских лидеров выступили за диалог с Москвой, Каллас выразила сомнение в их идее назначения спецпосланника Евросоюза для участия в переговорах по украинскому конфликту. По ее мнению, это не приведет к уступкам со стороны России.

