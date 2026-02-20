 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Послы ЕС не приняли 20-й пакет санкций против России

Reuters: послы ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России
Война санкций
Фото: Paul Ellis / Getty Images

Послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать очередной, уже 20-й по счету пакет санкций против России, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.

О проблемах в согласовании новых санкций ранее сообщал Bloomberg. По его сведениям, часть стран выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти. К примеру, в Италии и Венгрии власти не хотят поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, в Греции и Мальте обеспокоены возможными ограничениями на порт Каримун в Индонезии. Мадрид и Рим также не согласны с санкциями в отношении одного из банков Кубы.

Трамп на год продлил санкции против России
Политика
Дональд Трамп

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект 20-го, пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Предполагалось, что под санкции попадут еще 43 судна, а их общее число вырастет до 640. ЕС также собирался ограничить приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретить предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, в дополнение к запрету на его импорт.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
санкции Евросоюз
