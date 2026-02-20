 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Марал напал на шестилетнего ребенка в Кузбассе

Следком проверит санаторий в Кузбассе после нападения марала на ребенка
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Марал напал на шестилетнего мальчика в санатории «Танай» в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«На территории одного из санаториев региона марал, свободно гулявший по комплексу, проявил агрессию и напал на шестилетнего мальчика. По данным публикаций, отогнать животное удалось родителям, которые находились неподалеку. В результате нападения ребенок получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Полиция начала доследственную проверку об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238 УК). В СК региона уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

