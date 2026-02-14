 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Женщина и ребенок пострадали при давке в Уфе на шоу воздушных шаров

Женщина и ребенок пострадали при давке в Уфе на шоу воздушных шаров
Video

В торговом центре в Уфе женщина и ребенок пострадали при давке, возникшей во время проведения акции с воздушными шарами, сообщила в телеграм-канале региональная прокуратура.

По факту случившегося надзорное ведомство организовало проверку.

Как сообщает «Уфа Онлайн» со ссылкой на Минздрав Башкирии, в ходе давки пострадали 27-летняя девушка и 12-летний ребенок, они получили переломы. Мальчику наложили гипс и отпустили домой. Девушка получила закрытый перелом, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным портала, мероприятие проходило в ТЦ «Планета», где с потолка здания на посетителей сбросили 7 тыс. воздушных шаров. Из-за большого количества желающих посмотреть шоу внутри помещения возникла давка, а снаружи — пробка из машин.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Башкирия Уфа ТЦ давка пострадавшие воздушные шары
