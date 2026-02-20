Чемпиона мира эвакуировали с трассы после жесткого падения на Олимпиаде
Действующий чемпион мира в дисциплине хафпайп, 19-летний новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал после трюка с большой высоты во время второй попытки в квалификации на Олимпиаде.
Первую попытку новозеландец не смог завершить, потеряв лыжу.
Во второй попытке после третьего трюка Мелвилл Айвз упал при приземлении и остался лежать неподвижно на трассе. Медики эвакуировали его на специальных санях.
Для новозеландца это первая Олимпиада, он был фаворитом в этой дисциплине, отмечается на сайте Игр.
В 2024-м Мелвилл Айвз взял серебро в хафпайпе на юношеских зимних Играх, а в 2026-м победил в суперпайпе на зимних X Games.
Накануне канадская фристайлистка Кэсси Шарп, чемпионка Игр-2018, упала во время второй попытки в квалификации, сильно ударившись головой о землю.
