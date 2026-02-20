Чемпиона мира эвакуировали с трассы после жесткого падения на Олимпиаде

19-летний Финли Мелвилл Айвз в первой попытке в хафпайпе потерял лыжу, а во второй упал с большой высоты, медики увезли его с трассы на специальных санях

Финли Мелвилл Айвз (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Действующий чемпион мира в дисциплине хафпайп, 19-летний новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал после трюка с большой высоты во время второй попытки в квалификации на Олимпиаде.

Первую попытку новозеландец не смог завершить, потеряв лыжу.

Во второй попытке после третьего трюка Мелвилл Айвз упал при приземлении и остался лежать неподвижно на трассе. Медики эвакуировали его на специальных санях.

Для новозеландца это первая Олимпиада, он был фаворитом в этой дисциплине, отмечается на сайте Игр.

В 2024-м Мелвилл Айвз взял серебро в хафпайпе на юношеских зимних Играх, а в 2026-м победил в суперпайпе на зимних X Games.

Накануне канадская фристайлистка Кэсси Шарп, чемпионка Игр-2018, упала во время второй попытки в квалификации, сильно ударившись головой о землю.