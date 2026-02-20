На Байкале, где затонул автобус, найдены тела семерых человек
Тела семерых погибших спасатели обнаружили на месте затопления автобуса на озере Байкал. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.
«В Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой обнаружено место провала автомобиля с людьми. Во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров», — рассказали в МЧС.
Спасатели обследовали место происшествия с помощью подводной камеры. Там же они обнаружили тела погибших. На месте будут работать водолазы.
Материал дополняется
