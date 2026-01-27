 Перейти к основному контенту
На трассе «Байкал» микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области

В ДТП на федеральной трассе Р-258 «Байкал», где микроавтобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовыми автомобилями, пострадали 11 человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.

«Одиннадцать человек доставлены в больницу в результате крупной аварии с участием микроавтобуса и двух грузовых машин. Она произошла на 123-м километре трассы Р-258 «Байкал». Микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ», — написал Кобзев.

В Иркутской области машина выехала на встречку и столкнулась с грузовиком
Общество

По предварительной информации, пять человек госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, три человека направлены на амбулаторное лечение. Врачи Слюдянской районной больницы продолжают осмотр остальных пострадавших, добавил губернатор.

«Сейчас правоохранителям предстоит тщательно разобраться, что стало причиной такого серьезного столкновения», — подчеркнул Кобзев.

24 января в Тайшетском округе Иркутской области водитель легковой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Он получил травмы и был госпитализирован.

