На трассе «Байкал» микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками
В ДТП на федеральной трассе Р-258 «Байкал», где микроавтобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовыми автомобилями, пострадали 11 человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.
«Одиннадцать человек доставлены в больницу в результате крупной аварии с участием микроавтобуса и двух грузовых машин. Она произошла на 123-м километре трассы Р-258 «Байкал». Микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ», — написал Кобзев.
По предварительной информации, пять человек госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, три человека направлены на амбулаторное лечение. Врачи Слюдянской районной больницы продолжают осмотр остальных пострадавших, добавил губернатор.
«Сейчас правоохранителям предстоит тщательно разобраться, что стало причиной такого серьезного столкновения», — подчеркнул Кобзев.
24 января в Тайшетском округе Иркутской области водитель легковой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Он получил травмы и был госпитализирован.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей