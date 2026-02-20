Балканский циклон ушел на север вдоль западных регионов России
Снежный балканский циклон смещается на север вдоль западных регионов России, его центр окажется над западными районами Вологодской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Снеговые облака накроют бóльшую часть европейской территории России. Сильный снег ожидается в Верхнем и Среднем Поволжье, а также в Башкирии.
«Без осадков обойдется только в Республике Коми, Ненецком округе и на юге нашей страны», — подчеркнул синоптик.
Температура днем будет соответствовать климатическим значениям для этого времени года. На Русском Севере прогнозируют от минус 6 °C до минус 11 °C, в средней полосе России — от минус 4 °C до минус 9 °C, на юге — от нуля до плюс 5 °C. В Крыму и на Кубани температура может повыситься до 13 °C
В Москве и Подмосковье 19 февраля начался сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. За сутки в столице выпало 64% месячной нормы снега.
Снегопад связан с балканским циклоном — по пути к столичному региону тот принес до 23 мм осадков за ночь в Курскую и Орловскую области, или более половины месячной нормы.
