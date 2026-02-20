 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Балканский циклон ушел на север вдоль западных регионов России

Тишковец: балканский циклон сместится на север
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Снежный балканский циклон смещается на север вдоль западных регионов России, его центр окажется над западными районами Вологодской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снеговые облака накроют бóльшую часть европейской территории России. Сильный снег ожидается в Верхнем и Среднем Поволжье, а также в Башкирии.

«Без осадков обойдется только в Республике Коми, Ненецком округе и на юге нашей страны», — подчеркнул синоптик.

Температура днем будет соответствовать климатическим значениям для этого времени года. На Русском Севере прогнозируют от минус 6 °C до минус 11 °C, в средней полосе России — от минус 4 °C до минус 9 °C, на юге — от нуля до плюс 5 °C. В Крыму и на Кубани температура может повыситься до 13 °C

Собянин сообщил, что сегодня в Москве будет аномально много снега
Общество
Фото:Владимир Андреев / РБК

В Москве и Подмосковье 19 февраля начался сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. За сутки в столице выпало 64% месячной нормы снега.

Аномальный снегопад в Москве. Видео
Общество

Снегопад связан с балканским циклоном — по пути к столичному региону тот принес до 23 мм осадков за ночь в Курскую и Орловскую области, или более половины месячной нормы.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
циклон Москва Россия регионы России регионы снегопад
