Аномальный снегопад в Москве. Видео

На Москву обрушился снегопад, который привел к перебоям с транспортом и образованию аномально высоких сугробов. По данным властей, снег будет идти в течение дня, в городе выпадет более 70% месячной нормы осадков

На Москву в ночь на 19 февраля обрушился один из сильнейших снегопадов уходящей зимы, его принес балканский циклон. По данным властей, в городе в течение дня выпадет более 70% месячной нормы осадков.

В Москве 19 февраля выпадет более 70% месячной нормы осадков — это аномально много, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В городе выпадет за сутки 23–28 мм осадков при месячной норме 44 мм, это будет самый сильный снегопад этой зимы, оценил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снегопад уже привел к задержкам и отменам рейсов, Москва встала в девятибалльных пробках. Гидрометцентр предупредил москвичей о метели, гололедице и порывах ветра до 17 м/с.