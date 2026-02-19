Аномальный снегопад в Москве. Видео
На Москву в ночь на 19 февраля обрушился один из сильнейших снегопадов уходящей зимы, его принес балканский циклон. По данным властей, в городе в течение дня выпадет более 70% месячной нормы осадков.
В Москве 19 февраля выпадет более 70% месячной нормы осадков — это аномально много, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В городе выпадет за сутки 23–28 мм осадков при месячной норме 44 мм, это будет самый сильный снегопад этой зимы, оценил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Снегопад уже привел к задержкам и отменам рейсов, Москва встала в девятибалльных пробках. Гидрометцентр предупредил москвичей о метели, гололедице и порывах ветра до 17 м/с.
