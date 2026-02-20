Сотрудницы Минтруда США обвинили мужа главы ведомства в домогательствах
Муж министра труда США Лори Чавес-ДеРемер Шон ДеРемер стал фигурантом расследования по заявлению о предполагаемом сексуальном насилии, произошедшего в декабре в штаб-квартире Минтруда в Вашингтоне. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на полицейский отчет.
По данным WSJ, заявление поступило в полицию Вашингтона в январе. В полицейском отчете говорится, что заявительница — сотрудница министерства — сообщила о «сексуальном контакте против своей воли» из-за того, что муж главы ведомства к ней прикасался.
Источники издания также утверждают, что как минимум еще одна сотрудница министерства рассказывала коллегам о неприемлемых прикосновениях со стороны ДеРемера.
Муж главы Минтруда США отверг обвинения и заявил WSJ, что «ничего подобного не делал». Ведомство на запросы издания о комментарии не ответило.
Параллельно департамент полиции Вашингтона расследует утверждения о возможных нарушениях в самом министерстве, включая предполагаемое неправомерное использование средств и иные эпизоды, связанные с руководством ведомства. По данным источников WSJ, двое ключевых помощников Чавес-ДеРемер были отправлены в административный отпуск. Министр ранее отрицала обвинения, связанные с ее работой.
Лори Чавес-ДеРемер была выдвинута на пост министра труда президентом Дональдом Трампом после его вступления в должность.
В октябре 2025 года 62-летнего архиепископа Англиканской церкви в Северной Америке Стивена Вуда обвинили в сексуальных домогательствах и злоупотреблении полномочиями.
Как рассказала The Washington Post бывшая руководитель детского служения Клэр Бакстон, в апреле 2024 года Вуд, незадолго до своего избрания архиепископом, якобы попытался поцеловать ее в кабинете, положив руку на затылок. Бакстон также утверждает, что он выплатил ей несколько тысяч долларов из церковных средств.
В церкви отметили, что это первый подобный случай в отношении архиепископа. Сам Вуд назвал обвинения необоснованными.
